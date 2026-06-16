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В Ливане заявили, что число погибших из-за атак Израиля выросло до 3 798

Не менее 15 человек, в том числе две женщины, стали за сутки жертвами израильских авиаударов по населенным пунктам Ливана, сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав республики.

«Общее число граждан, погибших с начала военной эскалации 2 марта, достигло 3 798, раненых — 11 781», — говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф объявил о заключении мирного договора между США и Ираном. Соглашение подписано в онлайн-формате, а очная церемония пройдет 19 июня в Швейцарии.

Стороны договорились о немедленном и постоянном прекращении огня на всех фронтах, включая Ливан. Посредники проведут серию встреч уже на этой неделе для обсуждения выполнения договоренностей.

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