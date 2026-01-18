В аварии в Псковской области погибли три женщины
В результате ДТП с участием автомобиля и грузового поезда на железнодорожном переезде в Псковской области погибли три женщины, сообщает РИА Новости.
Авария произошла на железнодорожном переезде в деревне Чернушка. Там столкнулся Renault Logan с грузовым поездом. В результате ДТП погибли 4 человека.
В числе погибших оказались трое женщин, находившихся в иномарке.
По предварительной информации, водитель выехал на переезд на красный сигнал светофора.
В Псковской области автомобиль Renault Logan столкнулся с грузовым поездом, в результате чего все пассажиры легковушки, в том числе водитель, получили смертельные травмы
