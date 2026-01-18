сегодня в 22:25

В аварии в Псковской области погибли три женщины

В результате ДТП с участием автомобиля и грузового поезда на железнодорожном переезде в Псковской области погибли три женщины, сообщает РИА Новости .

Авария произошла на железнодорожном переезде в деревне Чернушка. Там столкнулся Renault Logan с грузовым поездом. В результате ДТП погибли 4 человека.

В числе погибших оказались трое женщин, находившихся в иномарке.

По предварительной информации, водитель выехал на переезд на красный сигнал светофора.

В Псковской области автомобиль Renault Logan столкнулся с грузовым поездом, в результате чего все пассажиры легковушки, в том числе водитель, получили смертельные травмы

