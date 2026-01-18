сегодня в 12:00

Четыре человека погибли в ДТП с Renault Logan и грузовым поездом под Псковом

В Псковской области автомобиль Renault Logan столкнулся с грузовым поездом, в результате чего все пассажиры легковушки, в том числе водитель, получили смертельные травмы, сообщает Telegram-канал «112» .

Предварительно известно, что авария произошла в Локнянском районе на железнодорожном переезде. Легковушка врезалась в грузовой состав, состоящий из 114 вагонов.

Поезд двигался из Пскова в Великие Луки. Получил ли состав повреждения, неизвестно.

На момент публикации заметки о личностях погибших ничего не сообщается. В настоящее время все обстоятельства случившегося устанавливаются компетентными органами.

