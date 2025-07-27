В аварии под Калининградом погибли два человека

В результате лобового столкновения двух легковых автомобилей в Багратионовском районе под Калининградом погибли два человека, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

ДТП произошло в поселке Тишино. В результате аварии погибло 2 человека, еще трое получили травмы различной степени тяжести.

Отмечается, что прибывшие на место спасатели отключили аккумуляторные батареи автомобилей и деблокировали пострадавших.

Ранее более 20 пассажиров опрокинувшегося и улетевшего в кювет автобуса в Республике Башкортостан получили травмы. Всего в транспорте ехали 40 человек.