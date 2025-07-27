Более 20 пассажиров опрокинувшегося в Башкирии автобуса получили травмы

Более 20 пассажиров опрокинувшегося и улетевшего в кювет автобуса в Республике Башкортостан получили травмы. Всего в транспорте ехали 40 человек, сообщил в Telegram-канале министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин.

15 травмированных привезли в больницу. Восьмерых госпитализировали. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, остальные — в среднем.

11 человек осмотрели врачи. Их отправили на амбулаторное лечение.

В селе Верхние Киги установили пункт временного размещения для туристов, которые не получили травмы. На месте происшествия находятся сотрудники скорой помощи.

ДТП произошло днем 27 июля на 35 км дороги Малояз — Верхние Киги. 38-летний водитель Higer не справился с управлением.