В Астрахани задержали африканца за шпионаж в пользу Украины

Сотрудники ФСБ задержали африканца в Астрахани. Мужчина собирал и передавал украинской стороне сведения о критической инфраструктуре и военных объектах в городе, сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ.

Задержанный является гражданином одного из государств Северной Африки. С помощью Telegram он связался с представителем ГУР МО Украины и передавал ему данные. Эта информация могла быть использована иностранной разведкой в ущерб безопасности России.

В Сети появились кадры задержания. На них видно, как подозреваемого привозят в отдел, он подписывает документы, а затем африканца увозят.

Его заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже. Следователи продолжают работу по установлению всех обстоятельств совершенного преступления.

Ранее иностранца Ван Ю. Ч. арестовали в России за шпионаж. Дело маркировано грифом «совершенно секретно». Из-за этого подробности предъявленного обвинения остаются неизвестными.