Под грифом «совершенно секретно»: в РФ арестовали иностранца за шпионаж

сегодня в 19:19

Иностранца по фамилии Ван арестовали за шпионаж в России

Иностранца Ван Ю. Ч. арестовали в России за шпионаж. Дело маркировано грифом «совершенно секретно», сообщает РИА Новости .

Из-за этого подробности предъявленного обвинения остаются неизвестными. Непонятно, в каком именно регионе арестовали иностранца.

Его доставили в Москву для проведения следственных действий. В Лефортовском суде столицы зарегистрировали ходатайство о продлении Ван срока содержания под стражей. По статье 276 УК РФ, которая вменяется мужчине, ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Ранее польского гражданина уличили в шпионской деятельности и задержали сотрудники КГБ Республики Беларусь. У задержанного были изъяты секретные материалы, касающиеся учений под кодовым названием «Запад».

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.