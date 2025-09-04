сегодня в 22:21

Гражданина Польши с поличным задержал КГБ Белоруссии за шпионаж

Польского гражданина уличили в шпионской деятельности и задержали сотрудники Комитета государственной безопасности (КГБ) Республики Беларусь, об этом сообщил телеканал «Беларусь1». У задержанного были изъяты секретные материалы, касающиеся учений под кодовым названием «Запад», пишет РИА Новости .

Операция по задержанию была проведена в городе Лепель, расположенном в Витебской области. Согласно репортажу, в Витебской области в результате оперативно-розыскных мероприятий против агентурной сети одной из польских спецслужб были задержаны граждане как Белоруссии, так и Польши. Задержание осуществлялось сотрудниками КГБ.

Телеканал продемонстрировал документы с грифом «Секретно», изъятые у польского гражданина, которые касались совместных белорусско-российских учений «Запад-2025».

Ранее глава белорусского Минобороны Виктор Хренин сообщил о решении уменьшить масштаб учений «Запад-2025» и перенести основные этапы маневров вглубь белорусской территории, подальше от западных рубежей страны.