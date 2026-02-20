В Амурской области рассказали, когда продолжат поиски пропавшего вертолета

сегодня в 15:01

Операция по поиску пропавшего вертолета в Амурской области продолжится 21 февраля в 07:00 по местному времени. Об этом сообщил источник телеканала РЕН ТВ .

Воздушное судно Robinson R44, на борту которого находились представители Следственного комитета и правоохранительных органов, исчезло с экранов радаров 19 февраля. Место предполагаемого происшествия находится приблизительно в 130 километрах от населенного пункта Амаранка в Ромненском районе.

Следственные органы работают над двумя основными версиями случившегося. Первая связана с возможной технической поломкой летательного аппарата, вторая — с ошибками в управлении вертолетом со стороны пилота.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Расследование ведется по статье, предусматривающей ответственность за несоблюдение правил безопасности при движении и использовании воздушного транспорта.

