В Афганистане произошло землетрясение, погибли два человека

На востоке Афганистана произошло землетрясение, в результате которого погибли два человека, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

«Два ребенка погибли при обрушении здания в результате землетрясения магнитудой 6,0 на востоке Афганистана…», — говорится в сообщении.

Кроме того, по меньшей мере 15 человек пострадали.

Ранее в Дагестане было зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,9. Информации о пострадавших или разрушениях не поступало.