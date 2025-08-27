В Дагестане не стали прерывать футбольный матч из-за землетрясения

сегодня в 18:29

Команды «Магма» и «Азерпетрол» играли во время землетрясения в Дагестане

В Дагестане во время матча между любительскими командами «Магма» и «Азерпетрол» произошло землетрясение, сообщает «Победа 26» .

Этот момент был запечатлен в прямой трансляции игры. Толчок зафиксирован на 53-й минуте и 26-й секунде.

«Было землетрясение, прям жесткое! Многих аж потрясло. Вот такие моменты бывают, люди в очередной раз понимают свою беспомощность», — отметили комментаторы.

Несмотря на сейсмическую активность, игра не была прервана.

В ночь на 26 августа в Дагестане было зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,9. Информации о пострадавших или разрушениях не поступало.