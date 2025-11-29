сегодня в 18:00

В аэропорту ЮАР задержали журналистку после прилета из РФ

Журналистку Нонкулулеко Патрисию Мантулу в аэропорту Йоханнесбурга (ЮАР) после прилета из России, сообщает Baza .

Как отметили в Ассоциации журналистов БРИКС, Мантулу лишили свободы без оснований и незаконно. Они расценивают задержание коллеги как нарушение прав журналистов и покушение на свободу слова.

По предварительным сведениям, причиной задержания стали частые визиты журналистки в РФ и сделанные интервью. Правозащитники отправили письмо генсеку ООН Антониу Гутерришу, они призвали осудить преследование и добиться немедленного освобождения Патрисии Мантулу.

Нонкулулеко Патрисия Мантула работает в Южно-Африканской радиовещательной корпорации. Она также руководит своей медиакомпанией и состоит в Ассоциации журналистов БРИКС.

