В Адыгее отец неделю избивал троих детей палкой с колючками

В Республике Адыгея отец избивал сына и двоих дочек за малейшие ошибки. Новая супруга была не против выбранных методов, а иногда и сама участвовала в «воспитании», сообщает « КП-Кубань ».

Родная мать детей Анна Ч. не знала о том, что биологический отец так относится к детям. С мужчиной они разошлись из-за домашнего насилия.

Дети остались с бывшим супругом. Однако женщина была уверена, что сына и двух дочерей экс-муж бить не будет.

Мужчина не давал Анне Ч. видеться с детьми. Потом он нашел женщину из Таджикистана, и стал жить вместе с ней, применяя насилие к родным сыну и дочерям.

Однажды один из детей позвонил родной матери и пожаловался на то, что отец избивает их палкой с колючками, не дает спать. Девочек «воспитывала» мачеха. Иногда она даже их душила.

На момент звонка биологической матери, выяснилось, что отец избивает детей уже на протяжении недели без остановки. После этого у мальчика и двух сестер зафиксировали побои. Отцом с мачехой заинтересовались полицейские. Против мужчины открыли уголовное дело из-за избиения.

Полиция передала детей Анне Ч.

Ранее в Подмосковье учитель избил и задушил супругу. Она собиралась подать на развод.