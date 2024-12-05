Подмосковный учитель избил и задушил супругу из-за планируемого развода

Учитель математики и информатики из Красногорска избил и задушил свою супругу, которая планировала подать на развод. У пары есть трое общих детей, сообщает ГСУ СК России по Московской области .

По версии следствия, трагедия произошла 3 декабря. Супруги были одни дома, в какой-то момент между ними произошел конфликт из-за того, что женщина хотела подать на развод.

Словесная перепалка переросла в драку: мужчина начал избивать жену, а затем задушил ее. После убийства педагог покинул квартиру.

По данным SHOT, у жертвы позднее обнаружили перелом левого верхнего рога щитовидного хряща, а также кровоподтеки на лице и теле. Правоохранители задержали подозреваемого. С ним провели следственные действия, назначен ряд экспертиз.

Известно, что мужчина два года работал учителем математики и информатики в средней школе. В мае этого года он прошел аттестацию.

Ранее в Тюменской области женщина зарезала мужа, защищая сына. Она рассталась с ним и собиралась уходить, когда мужчина набросился на ее ребенка от прошлого супруга.