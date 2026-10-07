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В Адыгее мальчик утонул в ванной на занятии с реабилитологом без образования

Девятилетний мальчик утонул в ванной во время реабилитации в Адыгее. Возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СК России по республике.

По предварительным данным, 29 сентября 48-летний житель Адыгейска оставил мальчика 2017 года рождения в ванной в ходе проведения оздоровительно-физкультурной реабилитации. Оставленный без присмотра ребенок утонул.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее смерть человека).

Установлено, что мужчина систематически оказывал платные услуги по реабилитации, при этом соответствующим медицинским образованием и сертификатами он не располагает.

В настоящее время следователи и криминалисты устанавливают все обстоятельства трагедии.

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