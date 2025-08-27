В 3 км от моста: в Дагестане спустя несколько дней нашли тело утонувшей девушки

сегодня в 19:02

В Дагестане нашли тело 17-летней девушки, утонувшей в реке Терек

Тело 17-леней девушки, утонувшей в реке Терек в Дагестане, нашли спустя два дня поисков. Труп погибшей обнаружили примерно в 3 км от места утопления, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Кизлярский информационный центр.

Предположительно, девушка гуляла с 16-летним другом, когда решила помочить ноги в реке. Она спустилась по лестнице, но быстрое течение подхватило ее и унесло.

Для поисков десятки жителей выстроились в горизонтальную линию, чтобы перекрыть течение. Благодаря этому снизился уровень воды в реке.

На месте работали более 100 спасателей. В поисках принимали участие мэр Кизляра Александр Шувалов и замглавы администрации Сергей Гончаров.