сегодня в 16:48

В Дагестане второй день ищут свалившуюся в реку 17-летнюю девушку

В Дагестане второй день ищут свалившуюся в реку Терек девушку. Она упала с моста и утонула, сообщает SHOT .

Инцидент произошел утром 26 августа в Кизляре. С того времени девушку ищут.

Для поисковых работ перекрыли течение. Благодаря этому снизился уровень воды в реке. По задумке, это должно облегчить поиски.

Девушка упала с моста на улице Коммунистической. Выплыть ей не удалось.

На поиски девушки отправились местные жители. Они самостоятельно прошли реку. Однако из-за интенсивного течения и непрозрачной воды поиски были затруднены.