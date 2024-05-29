Утеплитель загорелся под платформой на Курском вокзале
Фото - © Скриншот
Несколько неприятных минут пришлось пережить пассажирам на Курском вокзале. Там загорелся утеплитель под платформой, при этом стоял резкий неприятный запах, сообщается на Telegram-канале «МК: срочные новости».
Станция была охвачена густым черным дымом.
Очевидцы утверждают, что возгорание сопровождалось сильным неприятным запахом.
Сообщается, что пожар уже потушен.
Ранее стало известно об изменении расписания ряда поездов Курского и Рижского направлений МЖД в июне. Корректировки связаны с железнодорожными работами.