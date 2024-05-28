Расписание ряда поездов Курского и Рижского направлений МЖД изменится в июне

Расписание некоторых пригородных поездов Курского и Рижского направлений МЖД, а также МЦД-2 изменится по выходным дням в июне в связи с модернизацией инфраструктуры на станции Царицыно. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Железнодорожники продолжат установку временных инженерных сооружений на период строительства нового подземного тоннеля, который будет обеспечивать выход на платформы, одноименную станцию метро, а также транзитную связь от жилой застройки к музею-заповеднику «Царицыно».

Так, первое технологическое «окно» в июне назначено 1–2 июня с 11:10 до 21:10. На период работ временно будут закрыты для движения поездов 5 и 6 пути станции. Движение поездов организуется по соседним путям.

В связи с этим внесены корректировки в расписание пригородных поездов: у некоторых поездов изменится время отправления или прибытия, а также количество остановок на маршруте, ряд поездов проследуют по укороченным маршрутам, несколько электричек временно выведены из графика.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», — отметил губернатор.