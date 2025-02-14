Устроившим дебош в «Кофемании» в центре Москвы грозит до 7 лет колонии

Семь лет колонии может грозить дебоширам, которые устроили драку в «Кофемании» в центре столицы, сообщает SHOT .

В районе 21 часа 13 февраля несколько молодых людей не смогли решить конфликт мирным путем и устроили дебош. Гости были вынуждены бросать столики и убегать. В итоге агрессивных посетителей вывела охрана. В кафе прибыли правоохранители.

Всего было задержано четверо дебоширов.

После нападения неизвестных на посетителей ресторана возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство, совершенное организованной группой с применением оружия». Максимальное наказание по ней может быть 7 лет лишения свободы.