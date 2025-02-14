Крупная драка произошла в ресторане на Кутузовском проспекте в Москве

Неизвестные c оружием ворвались в «Кофеманию» на Кутузовском проспекте в Москве и устроили драку, сообщает SHOT .

По словам очевидцев, около девяти часов вечера несколько молодых людей не смогли решить конфликт мирным путем и устроили дебош. В итоге их вывела охрана. В заведение прибыли правоохранители.

Гости были вынуждены бросать столики и убегать. Персонал и посетители не пострадали.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о хулиганстве, сообщает РИА Новости.

Ранее у «Кофемании» в центре Москвы устроили стрельбу. Один мужчина ударил другого по лицу. В ответ тот достал пистолет и открыл огонь.