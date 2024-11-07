Устроившие стрельбу в Пушкине задержаны с помощью сотрудников СОБР «Булат»

Двое мужчин, устроивших стрельбу в подмосковном Пушкине, задержаны при участии сотрудников СОБР «Булат», сообщает пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области.

Неизвестные стреляли из окна многоквартирного дома по улице Просвещения. Информация о стрельбе поступила в правоохранительные органы.

На место происшествия отправились сотрудники СОБР «Булат» ГУ Росгвардии по региону совместно с полицейскими. Правоохранители совместными усилиями задержали двоих мужчин в одной из квартир многоэтажки. В результате происшествия никто не пострадал.

Обоим подозреваемым по 37 лет. Судя по внешним признакам, они были пьяны. Подозреваемых доставили в отдел полиции. В отношении них возбуждено уголовное дело.

Был проведен осмотр квартиры, из которой стреляли. В ходе него обнаружили и изъяли предмет, схожий с охолощенным автоматом АК, и гильзы. Вещественные доказательства направлены на экспертизу.

Ранее в Кемерове аноним грозился открыть стрельбу в школах. В подтверждение своих намерений он опубликовал видео и фотографии с оружием.