«Мое имя войдет в историю»: в Кемерове аноним грозится открыть стрельбу в школах

В социальных сетях появились сообщения от якобы подростка с угрозами устроить вооруженное нападение на школы Кемерова, сообщает «Сiбдепо» .

«Я стану самым популярным, мое имя войдет в историю, про меня будут писать в книгах и снимать фильмы, я этого хочу», — пишет неизвестный автор.

В подтверждение своих намерений он опубликовал видео и фотографии с оружием, а также заявил, что едет в заброшенный дом, где намерен провести свои последние ночь и день.

На ситуацию отреагировали в администрации города: сотрудник поблагодарил взволнованных родителей за информацию и заявил, что ее направили силовикам для реагирования. По одной из версий источников в правоохранительных органах, все эти данные могут быть фейковыми.

Ранее в американском штате Мичиган ФБР задержало мужчину, угрожавшего расстрелять сторонников Дональда Трампа в случае его победы на выборах.