«Устроит очередной массшутинг»: Мизулина прокомментировала скандал с Джиганом
Фото - © РИА Новости
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина призвала правоохранительные органы провести проверку в отношении Джигана после новостей о том, что рэпер удерживал обслуживающий персонал на своем участке и стрелял в охранника.
Мизулиной кажется странным, что рэпер после инцидента покинул Россию без правовых последствий. По ее словам, эта ситуация требует серьезного разбирательства со стороны правоохранительных органов.
«Непонятно, проводилась ли проверка в связи с произошедшей ситуацией. Было ли изъято оружие, лишен ли рэпер лицензии на хранение оружие, проверялось ли, каким образом вообще эта лицензия была получена», — написала глава Лиги безопасного интернета.
Если вся информация о стрельбе соответствует действительности, то непонятно, почему рэпер не был задержан и не было возбуждено уголовное дело, утверждает Мизулина.
Она утверждает об опасности того, что рэпер по возвращении в Россию может снова устроить стрельбу, но уже на улицах Москвы. Также Мизулина переживает за детей Джигана, которые, как писали СМИ, стали свидетелями кошмара.
Ранее в СМИ появилась информация, что в июле Джиган взял в заложники обслуживающий персонал на своем участке в Подмосковье, а затем расстрелял охранника. Все это происходило на глазах его детей. После этого музыканта доставили в рехаб в Израиле.
Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.