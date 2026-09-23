«Устроит очередной массшутинг»: Мизулина прокомментировала скандал с Джиганом

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина призвала правоохранительные органы провести проверку в отношении Джигана после новостей о том, что рэпер удерживал обслуживающий персонал на своем участке и стрелял в охранника.

Мизулиной кажется странным, что рэпер после инцидента покинул Россию без правовых последствий. По ее словам, эта ситуация требует серьезного разбирательства со стороны правоохранительных органов.

«Непонятно, проводилась ли проверка в связи с произошедшей ситуацией. Было ли изъято оружие, лишен ли рэпер лицензии на хранение оружие, проверялось ли, каким образом вообще эта лицензия была получена», — написала глава Лиги безопасного интернета.

Если вся информация о стрельбе соответствует действительности, то непонятно, почему рэпер не был задержан и не было возбуждено уголовное дело, утверждает Мизулина.

Она утверждает об опасности того, что рэпер по возвращении в Россию может снова устроить стрельбу, но уже на улицах Москвы. Также Мизулина переживает за детей Джигана, которые, как писали СМИ, стали свидетелями кошмара.

Ранее в СМИ появилась информация, что в июле Джиган взял в заложники обслуживающий персонал на своем участке в Подмосковье, а затем расстрелял охранника. Все это происходило на глазах его детей. После этого музыканта доставили в рехаб в Израиле.

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