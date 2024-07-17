Устроили аквапарк: в Омске дети катались по ступенькам затопленного ливнем перехода

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SHOT: мощный водопад появился в переходе в Омске после сильнейшего ливня

В Омске во время сильнейшего ливня дети катались по ступенькам подземного пешеходного перехода, как с горок в аквапарке, сообщает SHOT .

На опубликованных кадрах видно, как вода стремительно заливает подземный переход. В это время дети садятся и катаются на импровизированных водных горках.

Сильнейший дождь затопил дворы, дороги и тротуары в городе. Вода парализовала движение транспорта, а водители вплавь покидают свои автомобили.

Кроме того, обильные осадки заливают один из крупных городских супермаркетов.

Ранее мощный ливень затопил дороги в Новокузнецке Кемеровской области. Ливневые канализационные сети не справились с потоком воды.