Устроили аквапарк: в Омске дети катались по ступенькам затопленного ливнем перехода
SHOT: мощный водопад появился в переходе в Омске после сильнейшего ливня
Фото - © Telegram-канал SHOT
В Омске во время сильнейшего ливня дети катались по ступенькам подземного пешеходного перехода, как с горок в аквапарке, сообщает SHOT.
На опубликованных кадрах видно, как вода стремительно заливает подземный переход. В это время дети садятся и катаются на импровизированных водных горках.
Сильнейший дождь затопил дворы, дороги и тротуары в городе. Вода парализовала движение транспорта, а водители вплавь покидают свои автомобили.
Кроме того, обильные осадки заливают один из крупных городских супермаркетов.
Ранее мощный ливень затопил дороги в Новокузнецке Кемеровской области. Ливневые канализационные сети не справились с потоком воды.