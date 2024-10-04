Установлены причастные к подготовке убийств офицеров из командования ВКС РФ
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Директор ФСБ РФ Александр Бортников заявил, что спецслужба выяснила личности причастных к подготовке убийств офицеров из командования ВКС, сообщает РИА Новости.
По его словам, установленный ряд лиц был также связан с деятельностью проукраинских полувоенных структур, которые расположены в европейских странах. Определить причастных к подготовке убийств офицеров из командования ВКС помогла совместная работа с Комитетом государственной безопасности Белоруссии.
Бортников добавил, что белорусские коллеги также помогли выявить и перекрыть международные каналы контрабанды из России через Белоруссию. Отмечается, что по ним отправляли продукцию военного назначения и сырья. Она в том числе содержала драгметаллы платиновой группы.
Кроме того, директор ФСБ РФ рассказал о сотрудничестве со спецслужбами других стран СНГ. Так, при содействии ГКНБ Таджикистана на территории РФ выявили и задержали четверых экстремистов.
Также ФСБ РФ по информации СГБ Республики Узбекистан пресекла деятельность нескольких террористов из различных запрещенных организаций. А во взаимодействии с КНБ Казахстана удалось обнаружить и изъять около четырех тонн наркотиков.
Ранее Бортников рассказал, что РФ завершает проработку вопроса об исключении «Талибана»* из списка террористов. По его словам, талибы* выражают готовность бороться с боевиками афганского крыла «Исламского государства»*.
*Признаны террористическими и запрещены в России.