«В Багдаде все спокойно»: в СПЧ заявили о захвате региона России мигрантами

Власти ХМАО «упорно не замечают», что выходцы из Средней Азии и Закавказья начали «захватывать», «поглощать регион», написал член СПЧ и председатель Национального антикоррупционного комитета (НАК) Кирилл Кабанов в своем Telegram-канале . По его мнению, в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) происходит «выдавливание» коренных жителей и «искусственная исламизация».

«Почему представители власти в ХМАО упорно не замечают проблему захвата / поглощения региона выходцами из Средней Азии и Закавказья, <…>? Региональная власть усиленно делает вид, что „в Багдаде все спокойно“, никаких проблем и это естественный процесс народозамещения», — написал член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России.

Кабанов считает, что в ХМАО чиновники, по всей видимости, не считают проблемой ситуацию, когда российский регион полностью превращается в «один большой этнический среднеазиатский анклав», откуда этнические русские «просто начинают бежать». Председатель НАК также выразил уверенность, что власти ведут «провальную» национальную и миграционную политику. Именно поэтому, как полагает Кабанов, возник скандал с местным депутатом Халидом Таги-Заде, который называл Югру «исторической родиной» узбеков.

«Какая поистине многонациональная и „дружбонародная“ прелесть: азербайджанец раздает исконно российские земли узбекам», — добавил Кабанов.

Политик добавил, что если такая тенденция будет сохраняться, что Югра может превратиться в регион России, который живет «по своим правилам и законам».

«Но даже такой сценарий может стать не самым худшим раскладом», — подытожил член СПЧ.