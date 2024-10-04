РФ завершает проработку вопроса об исключении «Талибана»* из списка террористов

Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что проработка вопроса об исключении «Талибана»* из списка террористических организаций подходит к концу в России, сообщает ТАСС .

По его словам, талибы* выражают готовность бороться с боевиками афганского крыла «Исламского государства»* — «Вилаят Хорасан»*. Бортников отметил, что западные страны оказывают поддержку этой организации и используют ее в подрывных акциях на территории России.

Глава ФСБ РФ напомнил, что террористы из «Вилаят Хорасан»* совместно с «подконтрольными Западу украинскими спецслужбами» стояли за нападением на «Крокус Сити Холл» весной этого года.

Бортников назвал целесообразным налаживание контакта с талибами* для борьбы с джихадистскими группировками, базирующимися в Афганистане, и для выявления потенциальных сторонников террористов в странах Содружества. Бортников также призвал коллег к сотрудничеству для выявления каналов коммуникации между террористами.

Ранее в Москве встретили официальную делегацию «Талибана»*. Политики поучаствуют в консультациях по проблематике Афганистана.

*Признаны террористическими и запрещены в России.