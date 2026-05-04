В Брянской области при атаке БПЛА ранен сотрудник промпредприятия

В результате атаки БПЛА ВСУ в Брянской области пострадал сотрудник промышленного предприятия, сообщил губернатор Александр Богомаз на платформе Max.

Целенаправленный удар укронацисты нанесли по территории промышленного предприятия. В результате террористических действий киевского режима, к сожалению, ранен сотрудник предприятия», — сообщил он.

Пострадавшего госпитализировали.

В течение прошедшей ночи российские средства противовоздушной обороны отразили масштабную атаку беспилотных летательных аппаратов ВСУ самолетного типа. Всего было перехвачено и уничтожено 334 украинских БПЛА.

