сегодня в 16:59

Установлена личность мужчины, который поджег свою возлюбленную в Подмосковье

Правоохранители установили личность мужчины, который поджег свою возлюбленную в Подмосковье. Им оказался житель Оренбургской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Соседи пожаловались на конфликт, произошедший в квартире одного из домов поселка Биокомбинат. Мужчина, находясь под действием запрещенных веществ, пытался заживо сжечь свою 47-летнюю сожительницу. Она попала в реанимацию.

Полицейские установили личность правонарушителя. Им оказался 36-летний житель Оренбургской области. Его доставили в территориальный отдел.

Обстоятельства произошедшего выясняются. По результатам расследования будет принято решение в предусмотренном законодательством порядке.