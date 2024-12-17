Установлен арендатор каршеринга, из которого велась съема подрыва Кириллова

Установлен арендатор автомобиля каршеринга, из которого велась съемка подрыва начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника. Камеру из машины после ее изучения изъял робот-сапер, сообщает SHOT .

Установленного арендатора собираются доставить на допрос. По одной из версий, исполнителей теракта может быть несколько. При этом они могли не знать друг о друге.

По предварительным данным, самокат, к которому прикрепили взрывное устройство, могли припарковать к подъезду за несколько часов до взрыва. Машину каршеринга с камерой припарковали на том месте еще раньше. Взрывчатку привели в действие дистанционно.

На кадрах с камеры каршеринга видно, как Кириллов и его помощник выходят из подъезда. Они идут к припаркованному автомобилю, затем раздается взрыв.

Теракт произошел утром во вторник около дома на Рязанском проспекте. В результате подрыва Кириллов и его помощник погибли на месте. Возбуждено уголовное дело.