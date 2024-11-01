Уснул и не проснулся: в частных яслях Подмосковья произошла трагедия

Трагедия произошла в деревне Путилково городского округа Красногорск. Годовалый малыш скончался во время пребывания в учреждении, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

Ребенок лег спать в тихий час, но так и не проснулся. Медсестра пыталась привести мальчика в чувства, но ничего не вышло. Приехавшие врачи скорой помощи констатировали смерть.

Известно, что у малыша был остаточный кашель после перенесенной пневмонии, что и стало, по предварительным данным, причиной трагедии. Официальных комментариев по поводу смерти годовалого ребенка пока не поступало.

Ранее на стадионе у школы № 34 Подольска умерла 40-летняя женщина. Поступила информация о смерти школьницы, но она не подтвердилась.