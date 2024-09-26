МК: информация о смерти школьницы на стадионе в Подольске не подтвердилась

На стадионе у школы №34 Подольска умерла 40-летняя женщина. Информация о смерти школьницы не подтвердилась, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

Женщина занималась спортом на стадионе. Неожиданно она упала замертво.

Ранее 360.ru сообщал, что в школе подмосковного Подольска умерла ученица. Несовершеннолетней могло стать плохо во время пробежки.

Ранее в подмосковных Люберцах акушер раздавил щипцами голову ребенку во время 15-часовых родов. После случившегося новорожденного отвезли в реанимацию, однако спустя день ребенок умер. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

