В Люберцах акушер раздавил щипцами голову ребенку во время родов

Трагическая ситуация произошла в Люберцах. Акушер нанес новорожденному травмы, несовместимые с жизнью. Ребенку раздавили голову щипцами во время родов, сообщает SHOT .

28-летняя девушка приехала рожать в Московский областной центр охраны материнства и детства, который находится на Октябрьском проспекте. Роды длились 15 часов, ребенок все никак не хотел появляться на свет.

Тогда врачи приняли решение вытащить голову малыша с помощью специальных щипцов. В итоге ребенку расцарапали лицо, повредили жизненно важные органы и сломали ключицу. Его тут же отвезли в реанимацию, однако через день ребенок умер.

Экспертиза показала, что причиной смерти новорожденного стали жесткие травмы, которые акушер нанес ему щипцами. Согласно диагнозу, у покойного ребенка также обнаружили множественные гематомы. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.