Ушел с незнакомцем: 12-летнего мальчика третий день ищут в Калининграде

Три дня назад в Калининграде бесследно пропал 12-летний мальчик. В последний раз его видели с незнакомым мужчиной, сообщает SHOT .

11 февраля Тимур вышел из школы, после чего исчез. Очевидцы заметили его выходящим из автобуса на остановке возле местного Дворца спорта.

Путь мальчика отследили по камерам видеонаблюдения. Одна из них зафиксировала, как ребенок шел куда-то с незнакомцем. Сейчас Тимура разыскивают сотни жителей, волонтеры и полиция. Они в том числе проверяют заброшенные постройки.

Мать мальчика рассказала, что телефона у него с собой не было. Также известно, что мальчик ходит к психологу. Несколько месяцев назад он уже пропадал — тогда Тимур сбежал из дома, но нашелся в тот же вечер.

Неравнодушная женщина пригласила его к себе домой, накормила и вызвала полицию. Она рассказала, что школьник уговаривал полицейских не возвращать его родителям. Он говорил, что лучше поедет в детский дом. В семье, помимо Тимура, есть еще двое детей.

