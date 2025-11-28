Ушел под днище: у машины петербуржца оторвало движок прямо во время движения

У китайского кроссовера в Петербурге оторвался двигатель прямо во время движения

Житель Санкт-Петербурга столкнулся с проблемой — у его китайского кроссовера SWM G01 прямо во время движения оторвался двигатель, сообщает Baza .

Автомобиль 2023 года выпуска стоимостью 1,7 млн рублей неприятно удивил владельца. На ходу у машины начала барахлить двигатель, а затем его вовсе оторвало от подушек.

При этом у кроссовера было всего 60 тыс. км пробега. Двигатель «ушел под днище» из-за мягкого сплава металла — во время езды оторвались болты.

В Сети владельцы этой модели часто жалуются на проблемы, которые сопровождают их во время езды. У кроссовера возникают неполадки с электроникой — щиток приборов «живет своей жизнью», включается и выключается в любое время. Также машина часто глохнет без причины.

Ранее новый кроссовер Fengyun X3L компании Chery едва не сорвался с горы во время съемок рекламного ролика. Причиной неудачного восхождения стал страховочный трос.

