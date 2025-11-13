Эпичный провал: кроссовер Chery едва не сорвался со склона на съемках рекламы

сегодня в 20:15

Новый кроссовер Chery едва не сорвался с горы Тяньмэнь во время промоакции

Новый кроссовер Fengyun X3L компании Chery едва не сорвался с горы во время съемок рекламного ролика. Причиной неудачного восхождения стал страховочный трос, сообщает пресс-служба китайского автопроизводителя.

Инцидент произошел на горе Тяньмэнь в национальном лесном парке Чжанцзяцзе.

«Экстремальные испытания Fengyun X3L в живописном районе горы Тяньмэнь в Чжанцзяцзе были прерваны из-за непредвиденного происшествия», — говорится в сообщении компании.

В Chery принесли искренние извинения в связи с инцидентом во время съемок проморолика, который привлек всеобщее внимание. Компания возместит ущерб в полном объеме.

На опубликованных кадрах видно, как внедорожник пытается преодолеть крутой подъем, известный как «Лестница в небо». Но неожиданно останавливается и начинает скатываться вниз, пробивая ограждение.

Причиной неудачного восхождения стал страховочный трос. Веревка попала в колесо Fengyun X3L и заблокировала его.

