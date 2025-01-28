Ураганный ветер сломал лопасти у двух вертолетов в Якутии

В Якутии бушует ураган, который повредил лопасти у двух вертолетов Ми-8, сообщает «112» .

Были повреждены летательные аппараты «Полярных авиалиний», которые стояли в аэропорту Тикси. Вертолеты попали под шквал в 40 м/с.

Из-за урагана несущие винты вертолетов сломались. Росавиация собирается провести проверку инцидента.

На место происшествия пока что невозможно вылететь из-за плохой погоды. В Якутии бушует метель с видимостью не более 100 м.

Недалеко от аэропорта, в поселке Быковский, из-за урагана пострадал многоквартирный дом, у которого снесло кровлю. Восстанавливать ее будут, когда непогода утихнет.

Ранее 13-летнего мальчика придавила ледяная плита в Омске. Парень едва не погиб, ребенка вытащили сотрудники МЧС.