Ветеран СВО из Сергиева Посада освоил новую профессию и помогает другим встать на ноги

Каждое утро Андрей Траньков приезжает в офис, занимает свое место в цеху и берется за работу. Сегодня он собирает протезы, готовит гильзы, выполняет ламинацию — словом, делает то, что еще полгода назад казалось ему сложнейшим техническим процессом, в котором он боялся что-то испортить.

А ведь дорога к этому рабочему месту была непростой. Андрей вернулся со специальной военной операции с тяжелым ранением — ему ампутировали обе ноги. Первые протезы, которые ему поставили, оказались неудачными: они натирали, давили, причиняли боль. Андрей, не желая сдаваться, продолжал ходить, думая, что так и должно быть. В итоге он разбил ноги настолько, что уже не мог встать.

Ситуацию переломил Фонд Защитников Отечества, направивший его в Центр имени Мещерякова. Там, после курса физиотерапии, ему изготовили новые протезы — уже в компании ЦОИП. Именно в этот момент Андрей по-настоящему понял, что значит удобное протезирование. Он начал много двигаться, ходить, заниматься делами, которые раньше были недоступны. И тогда ему стало интересно: как удалось создать такую конструкцию, которая буквально вернула его к жизни?

Ответ на этот вопрос он решил найти сам. В Центре имени Мещерякова ему предложили попробовать себя в протезировании — и Андрей согласился. Так начался его путь в компании ЦОИП: сначала он просто наблюдал за работой опытных коллег, вникал в детали, старался понять каждый этап. Работа оказалась непростой — ошибок она не прощает. Но постепенно ему начали доверять все более серьезные задачи, и сейчас он уже полноценный член команды.

Отдельную роль в его становлении сыграл Андрей Лазарев — основатель реутовского Центра ортопедии и протезирования, который запустил для ветеранов СВО программу обучения в сфере протезирования. Лазарев не просто дал Андрею работу, но и поддерживает его на каждом этапе — и в учебе, и в сложных ситуациях с пациентами.

Сам Андрей признается, что ему особенно дорого работать с теми, кто прошел через то же, что и он. Когда человек с ампутацией впервые встает на изготовленный для него протез, и у него загораются глаза — это лучшая награда. В этот момент видно: человек снова может ходить.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.