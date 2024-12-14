13-летний мальчик чуть не умер под гигантской льдиной в Омске
МЧС РФ: 13-летнего мальчика придавила ледяная плита в Омске
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Мальчика придавило ледяной плитой в Омске. Это произошло на склоне реки Иртыш, ребенка заметили очевидцы, сообщает пресс-служба МЧС РФ.
На берегу из льдин появились пещеры. Дети зашли в них, чтобы поиграть. В один момент глыба отвалилась и упала на 13-летнего подростка.
Люди, заметившие инцидент, пытались поднять льдину с ребенка, но не смогли сделать это — она была слишком тяжелой. Сотрудники МЧС вытащили подростка, положили на носилки и отдали докторам.
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