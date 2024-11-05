Прибил к земле: кусок фанеры рухнул на школьную учительницу из-за урагана в Махачкале

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В Махачкале кусок фанеры упал на школьную учительницу во время урагана

Кусок фанеры рухнул на школьную учительницу и придавил ее к земле во время урагана в Махачкале, сообщает SHOT .

Пострадавшая — 63-летняя Индира С. Она работает преподавателем начальных классов в многофункциональном лицее № 5. В момент ЧП пострадавшая шла на работу.

Сейчас женщина, на которую упал кусок фанеры, находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. У пострадавшей множественные переломы, а также перелом черепа.

Во вторник на Махачкалу обрушился сильнейший ветер. Стихия срывает рекламные щиты и деревья, роняя их на автомобили.

Сотрудники «Дагэнерго» приступили к ликвидации последствий урагана и восстановлению электроснабжения. Для этого задействованы 44 бригады филиала. Последствия разгула стихии устраняют 156 специалистов и 70 единиц спецтехники.