Многодетную семью участника СВО поздравили в преддверии праздника в Балашихе

Депутат Госдумы Сергей Юров и временно исполняющий полномочия главы Балашихи Сергей Лукичев 9 октября навестили многодетную семью участника специальной военной операции с позывным «Сокол» в преддверии Дня многодетной семьи Подмосковья. В семье военного 5 детей: три сына и две дочери, сообщила пресс-служба администрации городского округа Балашиха.

«Сокол» служит в центре специального назначения «Витязь». За отвагу, самоотверженность и мужество он награжден медалью Жукова. Супруга бойца работает младшим воспитателем в детском саду.

«Поговорили о повседневных заботах, о детях, о том, какая помощь сегодня особенно нужна семьям наших военнослужащих. Это принципиально важная часть работы: быть рядом не только с теми, кто сейчас защищает страну, но и с их родными», — отметил Сергей Юров.

Своим примером глава семьи вдохновляет детей на активный образ жизни. «Сокол» — кандидат в мастера спорта по военно-спортивному многоборью и имеет первый разряд по лыжным гонкам. Старшие сыновья тоже увлекаются спортом — занимаются самбо, регби и легкой атлетикой, участвуют в различных соревнованиях и марафонах.

«Воспитывать пятерых детей — огромный труд и ответственность. Желаю всей семье здоровья, благополучия и как можно больше счастливых моментов вместе», — подчеркнул Сергей Лукичев.

Помощь участникам СВО и их близким — важное направление работы во всех муниципалитетах Московской области. По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, общая задача — быть рядом с ветеранами после их возвращения домой. В регионе действует 77 мер поддержки: 41 федеральная и 36 региональных, в числе которых реабилитация, юридическая помощь, налоговые льготы и квоты для трудоустройства. Оформить их можно через Госуслуги, в МФЦ или в Фонде «Защитники Отечества».

В Балашихе также реализуется широкий комплекс мер поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. С марта 2025 года в округе работает местное отделение Ассоциации ветеранов СВО, которое занимается социальной адаптацией военнослужащих к гражданской жизни. Комплексную поддержку бойцам и их родным оказывает и местное отделение партии «Единая Россия».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.