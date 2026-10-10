10 октября — заключительный день Российской агропромышленной выставки «Золотая осень — 2026», организованной Минсельхозом России. Она проходит в «Тимирязев Центре» в Москве. В рамках выставки работает Национальный гастрономический фестиваль, где свою продукцию представляют производители из разных регионов страны, в том числе Подмосковья, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Как сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, регион знакомит гостей с разнообразием местной продукции. «Аннушкина ферма» из Можайска привезли колбасы и сыры, компания «Деликатес дичь» — мясные изделия. «Ароматы тайги» представляют продукцию из дикоросов и сушеные грибы, торговая марка «Грибникоф» — грибные разносолы и заготовки. Экоферма «ОГО-РОД» из Серпухова знакомит с органическим яблочным уксусом, натуральным мармеладом и другими продуктами.

У посетителей еще есть возможность познакомиться с продукцией подмосковных хозяйств и производителей из других регионов. Выставка проходит по адресу: г. Москва, ул. Верхняя Аллея, д. 6, стр. 1, а гастрономический фестиваль открыт в зале «Вавилов». Программа также включает кулинарные мастер-классы, молодежные треки и другие активности. Кроме того, в рамках экспозиции продолжает работу стенд Московской области в зале «Чаянов», где можно ознакомиться с технологиями и разработками регионального агропрома. Подробная информация о посещении и программе доступна на официальном сайте выставки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.