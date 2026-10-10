В Подмосковье поделились итогами работ инспекторского состава с 5 по 9 октября

На территории Московской области инспекторский состав Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору проводит контроль работ по содержанию дворовых, общественных и придомовых территорий. Так, в период с 5 по 9 октября прошли работы по приведению территорий в соответствие в следующих муниципалитетах, сообщила пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

К примеру, в Балашихе проведены работы по ремонту лифтового холла в доме № 6 по улице Реутовская. В Реутове отремонтировано плиточное покрытие входной группы дома № 47 на Юбилейном проспекте. В Сергиевом Посаде проведен локальный ремонт кровли дома № 7 по улице Матросова. В Пушкинском выполнен ремонт вентиляционной решетки продуха в доме № 7 на улице Краснофлотская в Красноармейске. В Лобне устранены дефекты межпанельного шва дома № 7 на Лобненском бульваре.

В Люберцах приведены в порядок лавочки во дворе дома № 6 по улице Ленина в Дзержинском. В Серебряных Прудах выполнены работы по ямочному ремонту дворовой территории в деревне Кузьминка вблизи дома № 1. В Зарайске отремонтированы малые архитектурные формы вблизи дома № 11 на улице 1-й Микрорайон.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.