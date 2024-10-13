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Ураган в Бразилии унес жизни семи человек

В результате бушующего в бразильском штате Сан-Паулу урагана погибли семь человек, сообщает RT со ссылкой на портал G1.

Сильные дожди с порывами ветра зафиксированы в 98 муниципалитетах штата.

Около 1,6 млн жителей остаются без света. Наблюдаются перебои с водоснабжением. Некоторым потребителям сообщили, что электроснабжение будет восстановлено 14 октября.

Несколько аэропортов закрыты из-за разбушевавшейся стихии.

Ранее американца унесло в океан, когда бушевал ураган «Милтон». Мужчине удалось спастись, схватившись за холодильник.