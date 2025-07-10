Ефимов: в столице на месте снесенных домов возвели 52 новостройки по реновации

На месте сноса ветхих домов в 10 столичных округах было возведено 52 новостройки, сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Известно, что расселенные дома по реновации демонтируют с помощью технологии «умный снос».

«Чтобы обеспечить волновое переселение москвичей по программе реновации, новые жилые комплексы строятся на месте ранее расселенных и демонтированных домов. На сегодня возвели 52 такие новостройки в 10 округах столицы. По восемь новостроек появилось в Восточном, Западном и Северном административных округах. По семь домов возвели на юго-западе и северо-востоке, а еще по пять – на юго-востоке и юге столицы столицы», – уточнил вице-мэр.

На освобожденных площадках город возводит новое жилье по реновации с инфраструктурой и благоустроенными территориями. Для безопасности и комфорта жителей во дворах устанавливают объекты наружного освещения и камеры видеонаблюдения.

«Новостройки на месте сноса появились в 35 районах столицы. Из них по три жилых комплекса возвели в Косино-Ухтомском, Западном Дегунине, Люблине, Можайском, Северном Измайлове и Филях-Давыдкове. Все новостройки город проектировал и строил с учетом принципов безбарьерной среды. В подъездах широкие проходы, а вестибюли и лифтовые холлы расположены на одном уровне, без ступенек. Во дворах – широкие пешеходные дорожки, чтобы удобно было передвигаться, в том числе маломобильным жителям», – прокомментировал министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об итогах программы реновации за первое полугодие 2025 года.