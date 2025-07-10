Орский маньяк мог погибнуть при неизвестных обстоятельствах под Оренбургом

Не пойманный Орский маньяк мог погибнуть несколько лет назад при неизвестных обстоятельствах в Оренбургской области. Тело нашли рядом с озером Плотино в населенном пункте Аккермановка в мае 2024 года, но достоверно опознать мужчину не получается, сообщает SHOT .

Труп был одет в футболку и черные штаны. Все зубы у мужчины золотые.

Полиция составила и опубликовала фоторобот погибшего. Местные жители увидели его и нашли сходство с одним из наиболее разыскиваемых серийных убийц в РФ — Валерием Андреевым. Его подозревают в смертях около 100 женщин.

В ориентировке из особых примет у Орского маньяка были золотые зубы. Есть и другое совпадение: от Орска до Аккермановки ехать всего полчаса.

68-летний Андреев — дальнобойщик из Орска. Он, предположительно, убивал и насиловал женщин с 2006 по 2012 год. Маньяка называли местным потрошителем и Чикатило.

В 2012 году, когда 18-летняя Ольга Журавлева пропала в Орске, мужчину задержали. Однако из-за недостатка улик отпустили.

В автомобиле мужчины обнаружили презервативы, женское белье, заколки и иные вещи. Его вызвали на допрос, но тот не пришел.

Орский маньяк — один из наиболее разыскиваемых преступников. Его ищут сотрудники Интерпола. Министерство внутренних дел РФ обещало заплатить 1 млн рублей за любые данные, которые помогли бы задержать убийцу.