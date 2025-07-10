Все прелести лета в «Москоу Кантри Клаб»

Теплый сезон в разгаре, а значит, на планирование идеального отпуска остается все меньше времени.

И если вы мечтаете провести лето в гармонии с природой, наслаждаясь высококлассным сервисом, то «Москоу Кантри Клаб» (филиал ГлавУпДК при МИД России, Подмосковье, поселок Нахабино) уже ждет в гости! Кстати, отдыхать большой компанией выгоднее: при единовременном бронировании от трех и более путевок предоставляется скидка 15%.

Насыщенная развлекательная программа, спортивные активности, рестораны и СПА-процедуры — в «Москоу Кантри Клаб» каждый день будет наполнен яркими впечатлениями.

Так, для выбора гостей доступны номера и люксы в гостинице, а также комфортабельные коттеджи и таунхаусы с собственными парковочными местами и площадками для барбекю.

Любители активного времяпрепровождения могут воспользоваться тренажерным залом, площадками для игры в футбол, баскетбол и теннис; на территории клуба также работает конюшня.

Разыгравшийся после прогулок аппетит удовлетворит ресторан «Времена года», где сервируются завтраки, обеды и ужины по системе «шведский стол».

Отдельного внимания заслуживает акватермальная зона «Москоу Кантри Клаб» с открытым и крытым бассейнами, гидромассажем и специальной чашей для детей. Желающие укрепить иммунитет могут воспользоваться финской сауной, хаммамом, соляной комнатой и турецкой баней. Есть где искупаться и на открытой воде: на берегу реки Нахабинки оборудован пляж с удобными шезлонгами и баром.

Гордостью «Москоу Кантри Клаб» является старейший в России гольф-клуб с профессиональным 18-луночным полем. Поиграть в гольф здесь могут как профессионалы, так и те, кто только начинает осваивать этот вид спорта. Отточить технику ударов помогут квалифицированные тренеры, а все необходимое оборудование можно взять напрокат.

Восстановить силы и побаловать себя кулинарными изысками в окружении подмосковного леса можно в гольф-ресторане. Место идеально подходит для неспешного ланча: в меню представлен широкий выбор салатов и закусок, супов, сочных стейков, блюд из морепродуктов и десертов.

Узнать подробнее и забронировать номер можно по телефону +7(499)248-99-99 и почте mcc@updk.ru.