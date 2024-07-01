Ураган снес строительный кран в Санкт-Петербурге

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Строительный кран упал в Санкт-Петербурге из-за непогоды, ветер снес его в районе проспекта Большевиков, сообщает Baza .

1 июля в Санкт-Петербурге порывы ветра достигали 31 метра в секунду. Город захватил мощный ливень, ураган ломал деревья и заставлял летать по северной столице мусорные баки.

Шквалистый ветер повалил даже строительный кран. Информации о пострадавших пока нет.

Также аэропорт Пулково перестал принимать самолеты из-за непогоды, их разворачивают на запасные аэродромы.

Ранее в Москве объявили«оранжевый» уровень опасности из-за сильной жары. Он будет действовать до 16 часов 2 июля.