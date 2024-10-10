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Ураган «Милтон» пересекает американскую Флориду со скоростью 30 километров в час

Ветер урагана «Милтон» ослабел. Средняя скорость снизилась до 45 метров в секунду, а порывы — до 55 м/с, сообщила в своем Telegram-канале синоптик Татьяна Позднякова.

Ураган вышел на западное побережье полуострова Флорида. «Милтон» пересекает территорию американского штата со скоростью примерно 30 километров в час.

Постепенно ураган будет терять силу. Однако природное явление все равно опасно.

Есть риск, что на востоке или северо-востоке «Милтон» может значительно приблизиться к урагану «Лесли».

Ранее власти американской Флориды рассказали о том, что уже несколько человек погибли из-за природного явления. «Милтон» уничтожил около 100 зданий на полуострове.